"الخارجية": ضحايا مركب صيد السعودية سيحصلون على مستحقاتهم وحقوقهم

أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن القنصلية العامة في جدة السعودية تابعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب الصيد عبد الله الثاني (سعودي الجنسية) وعلى متنه ستة صيادين مصريين مما نجم عنه إصابة ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين.



وأكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في بيان، أن قنصل عام جمهورية مصر العربية في جدة هشام فتحي، فور علمه بوقوع الحادث، بالتواصل مع السلطات السعودية وإيفاد مُمثل عن القنصلية إلي موقع الحادث للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وذلك أثناء تلقيهم العلاج حتى تم خروجهم جميعًا من المستشفى، فضلًا عن التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة عملية البحث عن الضحايا الثلاث حتى تم انتشال جثثهم جميعًا وإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بهم.



وشددت وزارة الخارجية على مواصلة متابعة حصول المصابين والمتوفين على كامل حقوقهم ومستحقاتهم، تتقدم بخالص العزاء إلى أسر المتوفين داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسبغ شفاءه على المصابين.



وتقدمت الوزارة، بالشكر إلى السلطات السعودية على الجهود المبذولة في التعامل مع هذا الحادث الأليم.