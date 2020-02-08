الطالع الفلكي السّبت 8/2/2020..حَبِيب مُتَعَجْرِفْ!

*القمر فى الرّبع الثّانى، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 13 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة البِلْدَة من 28 يناير - 9 فبراير.





اليوم 30 طوبة قبطى ، 8 شُبَاط رُومى، 14 جُمَادَى ثَانِ ، ميمُون للغاية ، عيد الرّفع فى ثقافة قدماء المصريين، أدّ الشكر لله تَعَالى وألتزم بفروضك الدّينيّة.





قال الحكيم المصرى: - إنفكّت عُؤدِتِكْ خلاص، مركّب النأص اللى عندك راح وحصل إنتصار لشرف عائلات، دلوأتى هُوّا اللى حَيِتْعَأد ويِتْمَرْمَطْ ويحِبّكْ. (حسن مُصطفى من فيلم أضواء المدينة-1972)

*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى بُرج الأسد يعنى

أن تقفز الإيجو/الأنا إلى الصّدَارة لنفكّر فى مصلحتنا الخاصّة وهذا مُفيد لمن إعتادو أن يكونو شمعة تحترق من أجل الآخرين ، لأنّ فاقد الشيئ لايُعطيه فهذه الساعات فى برج الأسد تنصحك بالإلتفات لصحّتك ولنفسك ، الإنتباه لكرامتك ، الإبتعاد عن الأماكن والأشخاص التى لاتليق بمركزك الإجتماعى ، الثقة بالنفس ومهارات القيادة والقدرة على التواصل مع مُختلف المخلوقات بدءاً بالبشر و مروراً بحيوانك الأليف بمنزلك وانتهاءً بحيوان مذعور مريض أو جائع فى الطريق يطلب مساعدتك بمجرد نظرة عين ، كما أنه أنسب وقت للتعامل مع حبيب مُتكبّر مُتعجرف لتضع النقاط على الحروف حفاظاً على كرامتك/الأنا مع أقل تردّد أو إهتزاز بسبب ضعف الشهوة ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





*اليوم بمشيئة الله تعالى

تحلّ ذكرى مولد الفنّانة شادية رَحِمَهَا الله ، إحتفالاً بها هذه هى الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحِسَابِيّة لإسم فاطمة أحمد كمال الدّين شاكر ، مع التنبيه أنها لا تعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لا تبخل عليها بالفَاتِحَة.





(الفهد الوردى/بِنْك بانثر)،(إنتشاء-نشوة طَرَبْ)،(خالٍ من الخطايا)،(فوق القمّة)، (محكمة منزليّة-محكمة فى المنزل)،(إبنة أبيها)،(نجمة الصباح البازغة)،(تقليص مصابيح الآخرين)،(الحياة درسٌ فى الحُبّ)،(أغانٍ حزينة)،(آلامٌ نفسيّة)،(عنوان الصّمت).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُجِيدُه.





برج الثور: شعور بالكبرياء والشفقة على ذاتك قد يدفعك للتخلى عن علاقة عاطفية أوصفقة تجاريّة، حاول حَلّ المشكلة أو إنتظر حتى تتحسّن الظروف.





برج الجوزاء: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.

برج السّرطان: البحث عن البدائل المتاحة، دراسة كل بديل، ثم إختيار البديل المناسب وتنفيذه، خطوات منطقية لكن العجيب أننا لا نتصرف دوماً بهذا الترتيب، لذا فكر قبل أن تتصرف ولا تضع العربة أمام الحصان.





برج الأسد: بريستيجك لن يهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض الدراهم ولو بطريقة مُقنّعَة بعمل بسيط تكلفه به مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.





برج العذراء: أنت جاهز لتنقية خلاف بين إبن وأبيه أو أخ وأخيه، هذا سبب أدعى لتُصلح الضّرر بينك وبين أحد أفراد أسرتك إن وُجد.





برج الميزان: رُبّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون كشف خططك تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج العقرب: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تقفز إلى رأسك عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج القوس: قد تمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو ترضية أحدهم خاصة من أفراد الجنس الآخر ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الجدى: إسترجاع الخبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المستفادة من الماضى مفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.

برج الدّلو: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل لك من الإنغماس فى مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات،لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الحوت: عليك بالحرص فى تعاملاتك الماليّة فقد يتم إستغفالك من أحد أنصاف المُتعلمين ، فكر مرتيْن قبل أن تفتح فمك وتغرّد بأسرارك لصديق قد ينقلب لعدوّ.