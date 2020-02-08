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إنييستا "المعاقب" يتوج بكأس السوبر الياباني

السبت 08/فبراير/2020 - 12:34 م
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إنييستا
إنييستا
وكالات
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توج الإسباني أندريس إنييستا مع فريقه فيسيل كوبي الياباني بكأس السوبر الياباني، بعد التغلب على يوكوهاما إف مارينوس بركلات الترجيح.

أقيمت المباراة في ملعب سايتاما شمالي طوكيو، وجمعت فيسيل كوبي بصفته الفائز بكأس الإمبراطور، ويوكوهاما بصفته الفائز بالدوري الياباني الموسم الماضي.

وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل 3-3، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها فيسيل 3-2.

وحصل إنييستا على عقوبة من الحكم بالبطاقة صفراء في الدقيقة الـ53 من عمر المباراة التي تعد بداية موسم الدوري الياباني، الذي ينطلق في 21 من الشهر الجاري.


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الكلمات المفتاحية

فيسيل كوبي انييستا اليابان السوبر الاسباني

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