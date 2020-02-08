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الصين تمنع خطة شركة فوكسكون لاستئناف الإنتاج بسبب تفشي كورونا

السبت 08/فبراير/2020 - 12:22 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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منعت السلطات في الصين خطة من شركة أبل الداعم الرئيسي لشركة فوكسكون - وهي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في صناعة الإلكترونيات - لاستئناف الإنتاج في الصين اعتبارا من يوم الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة نيكي بيزنس اليومية، اليوم السبت، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن أربعة أشخاص على دراية بالأمر دون تحديد هويتهم: "أجرى خبراء الصحة العامة عمليات تفتيش في مصانع فوكسكون في مدينة شينزين الجنوبية وأخبروا الشركة أن مصانعها لديها خطر كبير من الإصابة بفيروس كورونا، مما يجعلها غير مناسبة لإعادة تشغيل الإنتاج"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف التقرير، أن شركة فوكسكون التايوانية التي تصنع الهواتف الذكية للبائعين العالميين بما في ذلك شركة آبل، ولن ترى أيضًا أحد مصانع iPhone الرئيسية الموجودة في مدينة تشنغتشو بوسط الصين يعمل يوم الاثنين.

وقال شخص مطلع على الأمر لـ"رويترز"، في وقت سابق هذا الأسبوع: "يمكن لشركة فوكسكون أن تشهد تأثيرًا كبيرًا على الإنتاج والشحنات إلى العملاء بما في ذلك تعطل شركة أبل في حالة توقف مصنع صيني بسبب تفشي فيروس كورونا إلى الأسبوع الثاني".

ووفقًا لـ"رويترز"، لم ترد فوكسكون على الفور على طلب للتعليق.

ووفقا للسلطات، ارتفع عدد القتلى من الفيروس في البر الرئيسي للصين بنسبة 86 إلى 722 اليوم السبت، وتستعد لتمرير 774 حالة وفاة سجلت على الصعيد العالمي خلال وباء 2002-2003 من متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (السارس)، آخر فيروس كورونا الذي انتقل من الحيوانات إلى البشر في الصين.
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