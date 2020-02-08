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الفنانة صفاء أبوالسعود: رحيل لينين الرملي خسارة كبيرة للفن المصري والعربي

السبت 08/فبراير/2020 - 12:34 م
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الفنانة صفاء أبوالسعود
الفنانة صفاء أبوالسعود
الفجر الفني
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نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الكاتب الكبير لينين الرملي، الذي رحل عن عالمنا ظهر أمس الجمعة، تاركا للمكتبة الفنية عشرات الأعمال، التي تعد من العلامات المسرحية والسينمائية والتلفزيونية.

 

وقالت صفاء أبو السعود، أنها تشرفت بالتعاون مع الكاتب الراحل في العديد من الأعمال، منها مسلسل "برج الحظ"، مشيرة إلى أن رحيل "الرملي" يعد خسارة كبيرة للفن المصري والعربي، فقد كان واحدا من أهم الكتاب الموهوبين في عالم الفن والفكر.

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