Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالمستندات.. إنذار علي يد محضر للشرنوبي من محامي سارة الطباخ (صور)

السبت 08/فبراير/2020 - 12:12 م
Advertisements
الشرنوبي
الشرنوبي
أحمد رمضان متولي
Advertisements

أرسل أشرف عبدالعزيز محامي د. سارة الطباخ المالكة لشركة "ايرث برودكشن" ومنتجة محمد الشرنوبي والوكيل الحصري لكافة أعماله الفنية، إنذارا علي يد محضر طالبه فيه بسرعة تنفيذ قرارات اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما، التي اتخذت قراراتها الأسبوع الماضي بعد دراسة متأنية للموضوع لمدة شهرين و استمعت إلي الطرفين.

 

وقررت اللجنة أحقية المنتجة سارة الطباخ في كل تقدمت به للجنة، وطالبت الشرنوبي بضرورة تنفيذ التعاقد المبرم بينهما وإلا سيترتب علي عدم تنفيذه عقوبات عليه منها عدم تعامل المنتجين معه وعدم السماح بترخيص اي منتج سينمائي يشارك فيه.

 

وطالب أشرف عبدالعزيز في الإنذار الذي تسلمه الممثل القانوني عنه بـ4 طلبات كلها منبثقة من قرارات اللجنة الثلاثية وهي:

 

أولا: ضرورة تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بين المنذرة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي المبرم بتاريخ 1 / 9/ 2017.

 

ثانيا: تسليم المنذرة توكيل يبيح لها التعاقد علي الأعمال الفنية كونها الوكيل الحصري لإدارة أعمال المنذر إليه.

 

ثالثا: أن المنذرة صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة أعماله وكذلك صاحبة الحق في الاستغلال  المالي والتجاري لاعماله وفقا  للعقد المبرم بينهما.

 

رابعا : في حالة مخالفة المنذر إليه قرارات اللجنة يمنع أعضاء الغرفة من المنتجين من التعامل معه وعدم قبول استمارة إنتاج اي فيلم سينمائي يشارك فيه.

بالمستندات.. إنذار علي يد محضر للشرنوبي من محامي سارة الطباخ (صور)
بالمستندات.. إنذار علي يد محضر للشرنوبي من محامي سارة الطباخ (صور)
بالمستندات.. إنذار علي يد محضر للشرنوبي من محامي سارة الطباخ (صور)
بالمستندات.. إنذار علي يد محضر للشرنوبي من محامي سارة الطباخ (صور)
بالمستندات.. إنذار علي يد محضر للشرنوبي من محامي سارة الطباخ (صور)
بالمستندات.. إنذار علي يد محضر للشرنوبي من محامي سارة الطباخ (صور)
بالمستندات.. إنذار علي يد محضر للشرنوبي من محامي سارة الطباخ (صور)
بالمستندات.. إنذار علي يد محضر للشرنوبي من محامي سارة الطباخ (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 17 ساعة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر: السيسي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا لبحث تطورات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

إعلان جديد يؤجل تدريب الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد: أمامنا 48 ساعة على انتهاء موجة عدم الاستقرار

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:02 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

07:31 ص

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

10:15 ص

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status