بالمستندات.. إنذار علي يد محضر للشرنوبي من محامي سارة الطباخ (صور)

أرسل أشرف عبدالعزيز محامي د. سارة الطباخ المالكة لشركة "ايرث برودكشن" ومنتجة محمد الشرنوبي والوكيل الحصري لكافة أعماله الفنية، إنذارا علي يد محضر طالبه فيه بسرعة تنفيذ قرارات اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما، التي اتخذت قراراتها الأسبوع الماضي بعد دراسة متأنية للموضوع لمدة شهرين و استمعت إلي الطرفين.

وقررت اللجنة أحقية المنتجة سارة الطباخ في كل تقدمت به للجنة، وطالبت الشرنوبي بضرورة تنفيذ التعاقد المبرم بينهما وإلا سيترتب علي عدم تنفيذه عقوبات عليه منها عدم تعامل المنتجين معه وعدم السماح بترخيص اي منتج سينمائي يشارك فيه.

وطالب أشرف عبدالعزيز في الإنذار الذي تسلمه الممثل القانوني عنه بـ4 طلبات كلها منبثقة من قرارات اللجنة الثلاثية وهي:

أولا: ضرورة تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بين المنذرة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي المبرم بتاريخ 1 / 9/ 2017.

ثانيا: تسليم المنذرة توكيل يبيح لها التعاقد علي الأعمال الفنية كونها الوكيل الحصري لإدارة أعمال المنذر إليه.

ثالثا: أن المنذرة صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة أعماله وكذلك صاحبة الحق في الاستغلال المالي والتجاري لاعماله وفقا للعقد المبرم بينهما.

رابعا : في حالة مخالفة المنذر إليه قرارات اللجنة يمنع أعضاء الغرفة من المنتجين من التعامل معه وعدم قبول استمارة إنتاج اي فيلم سينمائي يشارك فيه.