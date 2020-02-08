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بكين تخفف من القيود المفروضة على حركة المرور بسبب كورونا

السبت 08/فبراير/2020 - 12:12 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت سلطات النقل في العاصمة الصينية، بكين، أن القيود المعتادة على حركة المرور على الطرق خلال أيام العمل لن تطبق في أجزاء رئيسية من العاصمة عندما يعود الناس يوم الإثنين من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي امتدت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحسب وكالة "رويترز"، تتطلب القيود خلال أيام العمل من سائقي المركبات ذات اللوحات الفردية وحتى الزوجية الابتعاد عن الطريق في ساعات الذروة في الأيام البديلة.

ووفقًا للوكالة، لم تنطبق هذه القيود على فترة العطلة ولأن الوباء أدى إلى انخفاض حركة المرور. وقالت لجنة النقل البلدي بالمدينة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن القيود سترفع حتى إشعار آخر.

وقد قفزت حصيلة القتلى في البر الرئيسي للصين من 86 إلى 722، ومن المتوقع ان تتجاوز 774 حالة وفاة سجلت عالميا خلال وباء 2002-2003 بسبب متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس)، وهو فيروس كورونا آخر انتقل من الحيوانات إلى البشر في الصين.

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