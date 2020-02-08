Advertisements
ليلة غنائية لا تنسى.. عمرو دياب يشعل حماس جماهيره بجدة (صور)
السبت 08/فبراير/2020 - 12:19 م
Advertisements
شيماء الشاهيني
Advertisements
في ليلة غنائية كبيرة، أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا ناجحا، بمنطقة سما بمدينة جدة السعودية، مساء أمس الجمعة الثامن من شهر فبراير.
وقدم "الهضبة" خلال لحفل مجموعة متميزة من أشهر أغنياتها التي أشعل بها حماس الجمهور، الذي تفاعل معه وردد جميع أغانيه.
وفاجئ "الهضبة" جمهور الحفل بتفديمه مجموعة أغاني من أغنيات ألأبومه الجديد "سهران" والذي سيطرحه الشهر الجاري.
ونذكر أن الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت نفاذ تذاكر الحفل فور طرحها بالأسواق بساعات قليلة، مما يؤكد على شعبية وجماهيرية الهضبة، في دول العالم العربية.
وعلى صعيد آخر يستعد عمرو دياب، لطرح ألبومه الجديد في الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، حيث قام بتغير اسمه إلى "سهران"، وطرح منه نحو 6 أغنيات عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحققت نسب استماع عالية.
Advertisements