Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليلة غنائية لا تنسى.. عمرو دياب يشعل حماس جماهيره بجدة (صور)

السبت 08/فبراير/2020 - 12:19 م
Advertisements
عمرو دياب
عمرو دياب
شيماء الشاهيني
Advertisements
في ليلة غنائية كبيرة، أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا ناجحا، بمنطقة سما بمدينة جدة السعودية، مساء أمس الجمعة الثامن من شهر فبراير.

وقدم "الهضبة" خلال لحفل مجموعة متميزة من أشهر أغنياتها التي أشعل بها حماس الجمهور، الذي تفاعل معه وردد جميع أغانيه.

وفاجئ "الهضبة" جمهور الحفل بتفديمه مجموعة أغاني من أغنيات ألأبومه الجديد "سهران" والذي سيطرحه الشهر الجاري.


ليلة غنائية لا تنسى.. عمرو دياب يشعل حماس جماهيره بجدة (صور)
ونذكر أن الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت نفاذ تذاكر الحفل فور طرحها بالأسواق بساعات قليلة، مما يؤكد على شعبية وجماهيرية الهضبة، في دول العالم العربية.


ليلة غنائية لا تنسى.. عمرو دياب يشعل حماس جماهيره بجدة (صور)
وعلى صعيد آخر يستعد عمرو دياب، لطرح ألبومه الجديد في الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، حيث قام بتغير اسمه إلى "سهران"، وطرح منه نحو 6 أغنيات عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحققت نسب استماع عالية.

Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مصادر: السيسي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا لبحث تطورات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد: أمامنا 48 ساعة على انتهاء موجة عدم الاستقرار

منذ حوالي 4 ساعات

ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

منذ ساعتين و 30 دقيقة

إعلان جديد يؤجل تدريب الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:02 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

07:31 ص

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

10:15 ص

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status