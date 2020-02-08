ليلة غنائية لا تنسى.. عمرو دياب يشعل حماس جماهيره بجدة (صور)



وقدم "الهضبة" خلال لحفل مجموعة متميزة من أشهر أغنياتها التي أشعل بها حماس الجمهور، الذي تفاعل معه وردد جميع أغانيه.

وفاجئ "الهضبة" جمهور الحفل بتفديمه مجموعة أغاني من أغنيات ألأبومه الجديد "سهران" والذي سيطرحه الشهر الجاري.



في ليلة غنائية كبيرة، أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا ناجحا، بمنطقة سما بمدينة جدة السعودية، مساء أمس الجمعة الثامن من شهر فبراير.





ونذكر أن الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت نفاذ تذاكر الحفل فور طرحها بالأسواق بساعات قليلة، مما يؤكد على شعبية وجماهيرية الهضبة، في دول العالم العربية.