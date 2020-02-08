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وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الإسكندرية الاستفادة من مياه الأمطار

السبت 08/فبراير/2020 - 12:21 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاستعراض الجهود التي تقوم بها المحافظة للاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها بصورة جيدة، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها في هذا الشأن بما يساعد في تصريف مياه الأمطار بطريقة تعود بالنفع على المحافظة خاصة في ظل التعاون القائم في هذا الملف مع جامعة الإسكندرية.

وقال اللواء شعراوي، إنه تم خلال الاجتماع أيضًا متابعة جهود تحسين الموارد الذاتية للمحافظة وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية بما يساهم في استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى الحفاظ علي حقوق الدولة من أملاك المحافظة المستأجرة بما يساعد في زيادة الموارد وتوفير دخل إضافي يساهم في تمويل بعض المشروعات الجارية خاصة مشروعات البنية التحتية.

وتم استعراض جهود المحافظة في الاهتمام بمنطقة كورنيش الأسكندرية وتحصيل حقوق الدولة كاملة، وشدد على أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحزم على أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة خاصة مع بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات وإعادة حق الشعب.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية استمرار التواصل بين المحافظة وكافة المواطنين في المدن والقري والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها بما يحقق رضاهم عما تقدمه الادارة المحلية.

وكما تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، والتعامل بحسم مع أي إشغالات تعيق حركة المرور أو المواطنين من أبناء المحافظة أو المترددين عليها من المحافظات الأخرى.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تقصير في أداء العمل والتعامل بحسم مع أي شكل من أشكال الفساد لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

وكما تابع الوزير جهود المحافظة في إزالة التعديات على بعض المصارف أو أملاك الدولة خاصة في منطقة كينج مريوط، وطالب بالاستمرار في تلك الجهود خلال الفترة المقبلة مع ضرورة تقديم كافة التسهيلات للراغبين في التقنين وتحصيل حق الدولة، وتشجيع المواطنين في هذا الشأن.
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الكلمات المفتاحية

وزير التنمية المحلية محافظ الاسكندرية

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