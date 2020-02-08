كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة سموحة ونادي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش سموحة On Sport مجانا

تقام مباراة نادى مصر وسموحة في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية في مواجهة سهلة نظرياً للفريق السكندرى الذى تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر نادى مصر من طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد في إطار مواجهات نفس الجولة.





مشاهدة مباراة نادى مصر وسموحة في الدوري العام





مشاهدة مباراة نادى مصر وسموحة في الدوري العام





مشاهدة مباراة نادى مصر وسموحة في الدوري العام





مشاهدة مباراة نادى مصر وسموحة في الدوري العام





ويحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً .







