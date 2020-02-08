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الأهلي يطلب نقل لقاء صن داونز لاستاد القاهرة بحضور 50 ألف

السبت 08/فبراير/2020 - 12:13 م
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
علي نبوي
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يبدأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اتصالاته مع الجهات الأمنية من أجل الحصول على الموافقة لنقل مباراة الفريق الأحمر أمام صن دوانز الجنوب إفريقي إلى استاد القاهرة.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم 28 من فبراير الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ بيبو اتصالاته بالجهات الأمنية لنقل المباراة إلى استاد القاهرة بدلًا من السلام الذي يحتضن مباريات الإفريقية هذا الموسم، حيث يسعى لنقل المباراة وحضور 50 ألف مشجع في المباراة.

ويعول بيبو في اتصالاته مع الجهات الأمنية على أهمية اللقاء، وضرورة نقل المباراة إلى استاد القاهرة مع وجود الدعم الجماهيري الكبير الذي سيساهم بشكل كبير في مهمة الفريق الأحمر في اللقاء.

وكان الأهلي قد تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب احتلاله ثانيا في المجموعة الثانية خلف النجم الساحلي التونسي.
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