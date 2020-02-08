ضبط 10 تماثيل داخل سيارة في كمين أمني بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، من ضبط 10 قطع عبارة عن تماثيل يشتبه في أثريتها، في كمين أمني تابع لدائرة قسم أول الزقازيق، فيما فر قائدها هاربا خشية من ضبطه.





البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد اشتباه قول أمني مكلف بتأمين مداخل ومخارج مدينة الزقازيق، في قائد سيارة ارتبك قبل دخوله الكمين، وعند محاولة قوات الكمين الإقتراب منه، أسرع بالفرار تاركا السيارة.



وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 10 قطع تماثيل يشبه في أثريتها، تم التحفظ علي السيارة والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1495 جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2020.



