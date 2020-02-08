Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على الحيوان المتسبب فى تفشى فيروس كورونا (صورة)

السبت 08/فبراير/2020 - 12:20 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

كشف باحثون صينيون، أمس، أن الحيوان المعروف باسم آكل النمل الحرشفي، هو المتسبب في انتشار فيروس كورونا حول العالم.

 

ويذكر أن آكل النمل الحرشفي "البنغول"، هو حيوان من الثدييات يجري الإتجار به في الصين بطريقة غير مشروعة بسبب حراشفه ولحمه، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس "كورونا".

 

وكانت جامعة جنوب الصين الزراعية، التي قادت البحث في بيان بموقعها على الإنترنت قالت:"هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ "كورونا"، نقلًا عن موقع روسيا اليوم.

 

وقد أفادت قناة الغد الفضائية، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، في الصين، إلى 717 شخصًا.

 

وظهر فيروس كورونا المستجد، منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس أصبح حالة طارئة، بعد انتقاله إلى عشرات الدول الأخرى.

 

 

تعرف على الحيوان المتسبب فى تفشى فيروس كورونا (صورة)
تعرف على الحيوان المتسبب فى تفشى فيروس كورونا (صورة)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا انتشار كورونا الحيوان المتسبب

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ 38 دقيقة

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

إعلان جديد يؤجل تدريب الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 17 ساعة

مصادر: السيسي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا لبحث تطورات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد: أمامنا 48 ساعة على انتهاء موجة عدم الاستقرار

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تحذر المواطنين في الصين من تفشي الإلتهاب الرئوي

الصين تعلن تخصيص مليار يوان لمكافحة انتشار الفيروس الجديد في هوبي

فيروس كورونا.. حساء الوطواط سبب انتشاره في الصين!

روسيا تسعي لتطوير لقاح فيروس كورونا

الصين.. ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 7700 شخص

الهند تبلغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:02 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

07:31 ص

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

10:15 ص

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status