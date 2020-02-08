تعرف على الحيوان المتسبب فى تفشى فيروس كورونا (صورة)

كشف باحثون صينيون، أمس، أن الحيوان المعروف باسم آكل النمل الحرشفي، هو المتسبب في انتشار فيروس كورونا حول العالم.

ويذكر أن آكل النمل الحرشفي "البنغول"، هو حيوان من الثدييات يجري الإتجار به في الصين بطريقة غير مشروعة بسبب حراشفه ولحمه، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس "كورونا".

وكانت جامعة جنوب الصين الزراعية، التي قادت البحث في بيان بموقعها على الإنترنت قالت:"هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ "كورونا"، نقلًا عن موقع روسيا اليوم.

وقد أفادت قناة الغد الفضائية، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، في الصين، إلى 717 شخصًا.

وظهر فيروس كورونا المستجد، منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس أصبح حالة طارئة، بعد انتقاله إلى عشرات الدول الأخرى.