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"خامنئي": طهران ليست تهديدا لأي بلد

السبت 08/فبراير/2020 - 11:49 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم السبت، بأن إيران لا تشكل أي تهديد للدول الأخرى، مضيفًا أن طهران مصممة على ضمان أمنها.

ووفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، قال "خامنئي" لمجموعة من القادة والعاملين في سلاح الجو الإيراني: "إيران لا تشكل أي تهديد لأي دولة أخرى ... هدفنا الوحيد هو ضمان أمننا مضمون".

قتل القائد الأعلى الإيراني في غارات جوية شنها جيش الولايات المتحدة بالقرب من مطار بغداد الدولي في أوائل يناير.

وأضاف المرشد الأعلى الإيراني، أن إيران يجب أن تصبح قوية بما يكفي لمواجهة مؤامرات العدو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، اليوم السبت.

ونقل التلفزيون الحكومي عن "خامنئي" قوله في الاجتماع: "يجب أن نصبح أقوياء حتى نتمكن من وضع حد لمؤامرات أعدائنا ... مؤامراتهم ضد الأمة الإيرانية محكوم عليها بالفشل.".

وأكد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، أن إيران تتمتع بقوة جوية قوية على الرغم من القيود التي تفرضها الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) عن "خامنئي" قوله: "منذ الثورة كان هدفهم منعنا من امتلاك سلاح جوي قوي ... لكن انظر إلينا الآن. بل إننا نبني طائرات. لقد حولنا ضغطهم إلى فرصة".

شهد الأسبوع الأول من شهر يناير تصاعدًا حادًا في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عندما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باغتيال قائد قوة القدس في إيران قاسم سليماني.

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