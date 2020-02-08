عاجل.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس مازالت مستمرة، حيث هناك انخفاض في درجات الحرارة، فضلا عن وجود نشاط في حركة الرياح يزيد شعورنا ببرودة الطقس.



وأوضح "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، أن فترات سطوع الشمس قلت، فضلا عن تكاثف السحب، منوها بأن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة.



ونوه مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأن ارتفاع الموج في البحر المتوسط يصل إلى 4 أمتار، مما يؤدي إلى تعليق الأنشطة البحرية، موضحا أنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ستهدأ سرعة الرياح، وسيكون هناك تحسن نسبي في حالة الطقس.

