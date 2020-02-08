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السيسي يصل إلى مقر إقامته في إثيوبيا لحضور القمة الأفريقية

السبت 08/فبراير/2020 - 12:06 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاجر بركات
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استقبلت أديس أبابا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي، والمقرر انعقادها يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، حيث يسلم رئاسة الاتحاد الافريقى إلى نظيره الجنوب أفريقي.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي وصل إلى مقر إقامته في إثيوبيا اليوم السبت.

وأضاف، أن المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي بليبيا، في مقدمة أعمال السيسي، وأيضًا اجتماع الرئاسة المعنية بقضية الصحراء الغربية، كما يأتي منتدى رؤساء الدول والحكومات الافريقية لمراجعة النظراء، ويجتمع الرئيس مع عدد من الرؤساء والقادة الافارقة للمشاركة في القمة.
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