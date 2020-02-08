خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن آخر تطورات إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.



ويغيب رمضان صبحي عن الأهلي منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية تعرض له خلال إحدى تدريبات الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.



وأكد الجهاز الطبي على أن رمضان يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.



وأضاف الجهاز الطبي أن رمضان صبحي سيخضع لفحص طبي جديد عقب مباراة طلائع الجيش للاطمئنان على جاهزيته والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.



ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.