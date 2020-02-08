شاهد.. لحظة وصول السيسي إلى مقر إقامته في أديس أبابا



وأوضح متحدث الرئاسة، أن القمة الأفريقية تشهد تسليم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد لجنوب أفريقيا.



يذكر أن الرئيس السيسي حرص على المشاركة في كل المحافل التي تخص الاتحاد الأفريقي منذ 2014.



وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية اكتمال استعداداتها لاستضافة قمة الاتحاد الأفريقي، إذ قال جيسلا شاول، مسؤول المراسيم بوزارة الخارجية الإثيوبية، إن «رؤساء 31 دولة وثلاثة نواب رؤساء، و4 رؤساء وزراء، و7 وزراء خارجية، وسيدات أوليات من 14 دولة، أكدوا مشاركتهم بالقمة».



عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر إقامته بأديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الـ 33.