Advertisements
Advertisements
Advertisements

قصة ضرب طالب "تجارة" لأستاذه داخل مكتبه بالإسكندرية.. وقرار الجامعة

السبت 08/فبراير/2020 - 11:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة تحقيق الانضباط داخل الحرم الجامعي، والانضباط السلوكي داخل مباني ومدرجات الجامعة، وتطبيق اللوائح وما تتضمنه من جزاءات لردع استخدام العنف سواء بين الطلاب وبعضهم أو بين الطلاب والأساتذة، وسرعة اتخاذ القرارات الرادعة للتصرفات المرتبطة بالعنف عن طريق مجالس التأديب بالكليات، والتواجد الأمني الظاهر بجميع الكليات، وحسن انتقاء العناصر  الأمنية المدربة للقيام بهذا الدور.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الطارئ الذي عقد صباح اليوم السبت، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، في أعقاب حادث اعتداء طالب كلية التجارة على أستاذه خلال تواجده بمكتبه بالكلية.

وأكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، أن جامعة الإسكندرية تحتوي على 185 ألف طالب، مشيرا إلى أنهم يحترمون القيم والقوانين الجامعية، وما يؤكد ذلك أن الجامعة متسيدة في كافة الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، كما فاز طلاب الجامعة بجائزة مسابقة الشهيد الرفاعي وهي درة الأنشطة الطلابية.

وأشار، إلى أن علاج مشكلة العنف في الجامعة يستوجب التشخيص، لأن الطالب العنيف وليد تنشئة اجتماعية خاطئة، مؤكدا أن الحوار ومشاركة الطلاب في أنشطتهم الطلابية يسهم في خلق روح التعاون والتفاهم بين الطالب وأساتذة، مضيفا أنه سيتم مراجعة منظومة الأمن وإعلان العقوبات بالكليات لردع الطلاب مستخدمي العنف، وأن الطالب المفصول نتيجة استخدامه للعنف سيحرم من القيد في أي جامعة مصرية أخرى.

وفي ذات السياق أكد جابر، أن الأساتذة لديهم دور كبير في تقويم سلوك في أن يكتسبوا محبتهم ويستمعوا لهم.

وشدد المجلس، على أن طلاب الجامعة لا يزالون بخير، وما حدث يعد حالات فردية شاذة تظهر مع كثرة الأعداد الذين يبلغ عددهم ١٨٥ ألف طالب، مؤكدين على ضرورة عمل دراسة أكاديمية يشترك فيها الأساتذة المتخصصين لبحث هذه الظواهر نفسيًا واجتماعيًا وطرق العلاج والتصدي لهذه الظواهر، ونشر الوعي بين الطلاب عن دور الجامعة وترسيخ القيم الجامعية بينهم، وعقد الندوات للطلاب عن كيفية التعامل، والتأكيد على الدور التربوي للجامعة لتكوين الشخصية المتكاملة.
قصة ضرب طالب "تجارة" لأستاذه داخل مكتبه بالإسكندرية.. وقرار الجامعة
قصة ضرب طالب "تجارة" لأستاذه داخل مكتبه بالإسكندرية.. وقرار الجامعة
قصة ضرب طالب "تجارة" لأستاذه داخل مكتبه بالإسكندرية.. وقرار الجامعة
قصة ضرب طالب "تجارة" لأستاذه داخل مكتبه بالإسكندرية.. وقرار الجامعة
قصة ضرب طالب "تجارة" لأستاذه داخل مكتبه بالإسكندرية.. وقرار الجامعة
قصة ضرب طالب "تجارة" لأستاذه داخل مكتبه بالإسكندرية.. وقرار الجامعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ضرب جامعات تجارة الاسكندرية

أخبار تهمك

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ 39 دقيقة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد: أمامنا 48 ساعة على انتهاء موجة عدم الاستقرار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

إعلان جديد يؤجل تدريب الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر: السيسي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا لبحث تطورات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 14 ساعة

ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:02 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

07:31 ص

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

10:15 ص

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status