Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيل البرلمان يدعو لتكريم أوائل مسابقة القرآن الكريم بالمجلس

السبت 08/فبراير/2020 - 11:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ندى عرفة
Advertisements
قال السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن القرآن والسنة النبوية يهتمان بالأخلاق ومكارمها، موضحًا أن حامل القرآن يظهر أثره في سلوكه، ووصفت السيدة عائشة رضي الله عنها، النبي صل الله عليه وسلم بأنه كان قرآنا يمشي على الأرض.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ27، التي انطلقت صباح اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة.

وأشاد "الشريف"، بجهود وزارة الأوقاف في خدمة القرآن، وإطلاق اسم كبار القراء على مسابقات القرآن، قائلا: "باسمي واسم رئيس مجلس النواب أوجه لكم الدعوة والمشاركين في المسابقة والفائزين للتكريم بالشكل اللائق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وكيل البرلمان تكريم

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 17 ساعة

مصادر: السيسي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا لبحث تطورات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

إعلان جديد يؤجل تدريب الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد: أمامنا 48 ساعة على انتهاء موجة عدم الاستقرار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 14 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ 39 دقيقة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:02 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

07:31 ص

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

10:15 ص

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status