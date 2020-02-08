وكيل البرلمان يدعو لتكريم أوائل مسابقة القرآن الكريم بالمجلس



جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ27، التي انطلقت صباح اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة.



وأشاد "الشريف"، بجهود وزارة الأوقاف في خدمة القرآن، وإطلاق اسم كبار القراء على مسابقات القرآن، قائلا: "باسمي واسم رئيس مجلس النواب أوجه لكم الدعوة والمشاركين في المسابقة والفائزين للتكريم بالشكل اللائق".



قال السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن القرآن والسنة النبوية يهتمان بالأخلاق ومكارمها، موضحًا أن حامل القرآن يظهر أثره في سلوكه، ووصفت السيدة عائشة رضي الله عنها، النبي صل الله عليه وسلم بأنه كان قرآنا يمشي على الأرض.