Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير المالية: خطوات فعَّالة لانعاش الأنشطة الصناعية بنهاية العام الحالى

السبت 08/فبراير/2020 - 11:08 ص
Advertisements
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
Advertisements
قال محمد معيط وزير المالية، أن النهوض بقطاع الصناعة وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية يأتى فى مقدمة أولويات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن مبادرة تسوية مستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تتزامن مع مبادرات أخرى أطلقتها الحكومة؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية بما يُسهم فى زيادة حجم الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد فى استدامة النمو الغنى بالوظائف، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. 


جاء ذلك خلال توقيع  اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات بحضور ممثلي ٣٤ شركة مُصدرة محلية وأجنبية،؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطني


أضاف "معيط" أن الحكومة تعكف على دراسة الكثير من الملفات التى تمس قطاع الصناعة، وتسعى لتذليل كل العقبات، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم الاستثمارية، وتيسير سبل زيادة الإنتاج، وبنهاية العام الحالى سيكون قد تم اتخاذ خطوات فعَّالة تُسهم فى انتعاش الأنشطة الصناعية، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع، إضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال. 

أوضح الوزير أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب، يأتى ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم، مشيرًا إلى أنه ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة ٣٠٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص. 

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ أقل من ساعتين

ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

منذ ساعة

سكاي سبورتس تحسم رحيل ميسي عن برشلونة

منذ 38 دقيقة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد: أمامنا 48 ساعة على انتهاء موجة عدم الاستقرار

منذ ساعتين و 21 دقيقة

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مصادر: السيسي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا لبحث تطورات سد النهضة

منذ 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:31 ص

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

09:37 ص

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status