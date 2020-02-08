وزيرا المالية والصناعة يُوَّقعان ٣٤ اتفاق تسوية للمستحقات المتأخرة للمصدرين





وقَّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي ٣٤ شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.









وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال ٥ سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية.









شهد توقيع الاتفاقيات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وحاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.





والشركات الموقعة على اتفاقيات التسوية هي: "إسبرانزا للملابس الجاهزة، واكتوجون للصناعات النسيجية، وال جى للإلكترونيات، والتيسير للصناعات النسيجية، والرواد للاستيراد والتصدير، والشرق للتجارة والصناعة، والشيخ لصناعة الاقمشة والوبريات والملابس الجاهزة، والعبور للصناعات المعدنية، والكخيا للبلاستيك، والنهر الخالد العالمية للملابس، وايجل بوليمرز، وثرى ستارزفاشون، ودنتيل سلامتكس، وسبأ العالمية للملابس الجاهزة، وفليكس بى فيلمز ايجيبت، وكايرو ملجا لتصنيع وتطريز الملابس الجاهزة، ومأرب العالمية للملابس الجاهزة، وهيرو، وياسمينا للملابس الجاهزة، والرباعية للنسجيات، والسعداء للاستيراد والتصدير، والشرقية للصناعات النسيجية، والصفا والمروة للتصدير والاستيراد، والعروبة لصناعة المواد الغذائية، والمصرية للغزل والنسيج، والنيل القابضة للاستثمارات، وبروميتيون للإطارات ايجيبت، ودايس للملابس الجاهزة، ورجا للملابس الجاهزة، وشاتورنا للتريكو والملابس الجاهزة، وكاما لطلاء وتشغيل المعادن، وكيتو تكس، ونايل لينين جروب، ووادى النيل للصناعات الغذائية.



