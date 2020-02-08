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عودة سفينة سياحية تم تحويلها من اليابان إلى تايوان

السبت 08/فبراير/2020 - 10:44 ص
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مـحــمد حســــــــــين
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عادت سفينة سياحية تم تحويلها من اليابان هذا الأسبوع بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد إلى تايوان، اليوم السبت، مع إجراء اختبار فيروس لكل من على كان متنها.

وحسب وكالة أنباء "كيودو نيوز"، صعد وزير الصحة والرفاه تشن شيه تشونج، سفينة "سوبر ستار أكواريوس" فور وصوله إلى مدينة كيلونج الساحلية الشمالية عند الظهر، مما أدى بفريق من الطاقم الطبي إلى إجراء فحص طبي لركاب يبلغ عددهم 1738 راكباً وطاقم 776.

وقال "تشن"، إن معظم الركاب تايوانيون، بينما يوجد 237 صينيًا ضمن الطاقم. ووفقًا لتقارير السفينة والإعلام، سافر 41 من الضيوف مؤخرًا إلى الصين، حيث ينتشر الفيروس.

صرح "تشن"، فى مؤتمر صحفى قبل ركوب السفينة، بأن جميع الركاب يمكنهم العودة إلى ديارهم فى وقت لاحق من اليوم، وأن يراقبوا حالتهم الصحية بعد ذلك ولم يقدموا أي اختبارات إيجابية على الفيروس.

وأضاف: "ومع ذلك، إذا كان هناك شخص واحد فقط أثبتت إصابته بالفيروس التاجي، فسيتم نقل الشخص المُصاب من السفينة لتلقي العلاج الطبي والباقي في الحجر الصحي على متن السفينة لمدة 14 يومًا على الأقل".

كما قال، إنه من المتوقع أن تعود نتائج الفحص الصحي في وقت متأخر من المساء، موضحًا، أن الفحوصات الأولية أظهرت أنه لم يتعرض أي مسافر للحمى.

السفينة التي غادرت كيلونغ يوم الثلاثاء للقيام برحلة بحرية لمدة أربعة أيام، مُنعت من الإذن بالرسو في ناها، محافظة أوكيناوا.

على الرغم من تطبيق تايوان يوم الخميس لحظرها الخاص على السفن السياحية من الاتصال في موانئ الجزيرة، أشار "تشن" يوم الجمعة إلى أنه تم استثناء السفينة بسبب ارتفاع نسبة المسافرين التايوانيين.
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