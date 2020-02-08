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جاريث بيل يستفز جمهور ريال مدريد

السبت 08/فبراير/2020 - 11:11 ص
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جاريث بيل
جاريث بيل
الفجر الرياضي
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استفز الويلزي جاريث نجم ريال مدريد جماهير فريقه بعد مغادرته ملعب سانتياجو برنابيو قبل نهاية مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا غير مهتمًا بالنتيجة والأحداث.

 

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بيل غادر الملعب في الدقيقة 82 وفريقه مهزومًا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يسجل الريال هدفين في الدقائق الأخيرة.

 

وتنص لائحة النادي الملكي على إمكانية مغادرة اللاعبين الملعب قبل النهاية بعشر دقائق، لذلك لن يكون بمقدور زين الدين زيدان مدرب الفريق معاقبة جاريث بيل على فعلته.

 

وانتقدت جماهير البرنابيو أداء ريال مدريد أمام سوسيداد في الكأس، خاصة بعد تلقي أربعة أهداف والخروج من ربع نهائي البطولة.

 

 

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