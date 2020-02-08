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إصابة فنانة خليجية شهيرة بمرض السرطان.. من هي؟

السبت 08/فبراير/2020 - 10:42 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر الفنى
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أعلنت الفنانة الكويتية جواهر، إصابتها بمرض السرطان وطلبت الدعاء من الجمهور الذي تعاطف معها وتمنوا لها الصحة والسلامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جواهر، عبر تطبيق "سناب شات"، الصورة الأولى من داخل المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج، معلقة عليها قائلة: "ان شاء الله أكون مع المتعافيين".

وأعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان، نشر الخبر معلقة عليه قائلة: " “لفنانه جواهر الكويتيه تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيره. ادعولها ياجماعه الله يشافيها مافي شي بعيد عن ربنا".
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