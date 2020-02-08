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تركيا تعتزم إرسال دواعش إلى طرابلس لمواجهة الجيش الليبي

السبت 08/فبراير/2020 - 10:53 ص
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دواعش
دواعش
وكالات
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تعتزم القوات التركية، تهريب 5 آلاف سجين من تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية لمواجهة الجيش الوطني الليبي، حسبما قالت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل المختصة في الشأن الليبي.

 

كما تعتزم تركيا، إجراء خطوات تصعيدية سوف تؤجج الصراع في ليبيا، ولن تلتزم أنقرة بمخرجات برلين وتوقف تدفق المرتزقة السوريين.

 

وقالت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل، في تصريحات صحفية لقناة "cbc"، إنها علمت من مصادر خاصة بها أن القوات التركية في ليبيا تختبئ بالقرب من السجون التي يقبع بها أعضاء تنظيم داعش.

 

وأضافت الصحفية الأمريكية، أن محاولة تركيا لتحرير سجناء داعش أمر خطير ومن شأنه أن يزيد تعقيد الأزمة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ما يزيد على 5 آلاف، مشيرة إلى أنهم يتلقون تدريبات عسكرية هائلة، وأن أردوغان سيستمر في الدفع بالمرتزقة خلال الفترة المقبلة.

 

وتستغل تركيا الفقراء في إدلب السورية لتجنيد المرتزقة والدفع بهم إلى ليبيا، مع تدريبهم على حروب الشوارع والعصابات لإنهاك قوات الجيش الوطني الليبي.

 

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الكلمات المفتاحية

مواجهة الجيش الليبي طرابلس تركيا إرسال دواعش

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