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وزير الصناعة الأردني: حريصون على إنجاح أعمال اللجنة المشتركة مع مصر

السبت 08/فبراير/2020 - 10:50 ص
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بوابة الفجر
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قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، حرص بلاده على التعاون مع مصر فى إنجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يساهم في تعميق الشراكة بين مصر والأردن في مختلف المجالات، والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة، جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى بحضور الدكتور على العايد، سفير الأردن لدى القاهرة.


وبحث الاجتماع، الترتيبات لعقد اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية، والمقرر عقدها في القاهرة خلال النصف الأول من 2020، برئاسة وزيرة التعاون الدولى عن الجانب المصرى، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، والتى تعد متابعة للجنة العليا المصرية الأردنية التى ستعقد فى الأردن خلال النصف الثانى من عام 2020 برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وتعد من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق، حيث إنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها في منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى ثلاثين عامًا.


وناقش الجانبان، الترتيب لزيارة وفد من كل من وزارة التعاون الدولى فى مصر ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية إلى العراق، من أجل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وذلك تنفيذا لم تم الاتفاق عليه خلال القمة الثلاثية التى عقدت العام الماضى في إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعهم.



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