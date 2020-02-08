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وزيرة التجارة تصدر قرارًا بشأن تحديد نسبة المحتوى الرطوبى للقمح

السبت 08/فبراير/2020 - 10:19 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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اشرف عفيفى : القرار يستهدف تنويع المناشئ وإختيار أفضل العروض المقدمة لإستيراد القمح

 

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم ۲۷۵ لسنة ۲۰۱۹  والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارا من3 إبريل 2020 .

وقال المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة  للمواصفات والجودة أن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ۲۷۵ لسنة ۲۰۱۹ لقرب إنتهاء العمل بها، وذلك بعد دراسة الوزارة لمخزون البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية لضمان توفيرها للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.

وأشار عفيفي أن القرار يستهدف تنويع مصادر إستيراد السلع الإستراتيجية وعلى رأسها القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  لتعدد المناشئ وإختيار أفضل العروض المقدمة لإستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5 % من الوزن كحد أقصى .

جدير بالذكر أن مواصفات الايزو العالمية حددت نسبة الرطوبة فى القمح ألا تزيد عن 15.5 % كحد أقصى ، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائى CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة  عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها فى حدود تلك النسب .

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