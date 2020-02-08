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مدينة ووهان الصينية تفتتح مستشفى آخر مؤقت لمكافحة كورونا

السبت 08/فبراير/2020 - 10:40 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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أفادت وسائل الإعلام الرسمية بالصين، أن مدينة ووهان التي تقع وسط تفشي فيروس كورونا والذي أودي بحياة أكثر من 700 شخص في جميع أنحاء البلاد فتحت مستشفى مؤقتًا آخر اليوم السبت، لتوفير 1500 سرير اضافي، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وصل أول فريق طبي إلى مستشفى ليشينشان في ووهان وسيتم قبول المرضى اليوم السبت، حسبما أفادت قناة CCTV الحكومية. واوضحت إن المستشفى به 32 جناحًا وغرفة عمليات جراحية.

تقوم ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين، بتحويل المباني إلى مستشفيات للتعامل مع العدد الكبير من المرضى الذين أصيبوا بالفيروس التاجي.

بدأ أول مستشفى مؤقت في المدينة، الذي بُني من الصفر في ثمانية أيام فقط - في استقبال المرضى يوم الاثنين.

وقالت لجنة صحة هوبى اليوم السبت إن 699 شخصًا في المقاطعة لقوا حتفهم بسبب المرض وإنها تتعامل مع 24953 حالة إصابة بالفيروس.

وقد ابلغت وزارة الصحة العامة في تايلاند عن سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، بما في ذلك ثلاثة تايلانديين وأربع صينيين، ورفعت الحالات الجديدة عدد الحالات المبلغ عنها في البلاد إلى 32 حالة.

قفزت حصيلة القتلى في البر الرئيسي للصين من 86 إلى 722، ومن المتوقع ان تتجاوز 774 حالة وفاة سجلت عالميا خلال وباء 2002-2003 بسبب متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس)، وهو فيروس كورونا آخر انتقل من الحيوانات إلى البشر في الصين.

حتى الآن، تم الإبلاغ عن وفاة شخصين فقط خارج الصين القارية - في هونغ كونغ والفلبين - حوالي 332 حالة في 27 دولة ومنطقة.

خلال اندلاع السارس بين نوفمبر 2002 ويوليو 2003، توفي 774 شخصًا على مستوى العالم، بينما بلغ عدد الحالات المبلغ عنها 8098 حالة، مما يشير إلى معدل انتقال أقل بكثير من أحدث فيروس كورونا، ولكن معدل وفيات أعلى.

بعد أن سجلت الصين أول انخفاض يومي في عدد الإصابات الجديدة يوم الخميس، قالت منظمة الصحة العالمية إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان تفشي المرض قد بلغ ذروته.

تم تتبع الحالات الأولى في ديسمبر بسوق للمأكولات البحرية في عاصمة ووهان هوبى، حيث تم بيع الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة.

وقال البروفيسور ألين تشينج خبير الأمراض المعدية بجامعة موناش في ملبورن لرويترز "من الصعب تحديد مدى هذه العدوى الجديدة بفيروس كورونا المميت - أي نسبة وفاة الأشخاص المصابين بالعدوى بسبب الإصابة".

وقد أبلغ مسؤولو هوبي اليوم السبت عن 81 حالة وفاة جديدة، 67 منهم في ووهان، المدينة التي تخضع لإغلاق افتراضي. في جميع أنحاء البر الرئيسي للصين، باستثناء 2050 شخصًا شفوا وأولئك الذين توفوا، بلغ عدد الحالات المعلقة 31774 حالة.

لقد أغلقت القيادة الشيوعية في بكين المدن، وألغت الرحلات الجوية وأغلقت المصانع لاحتواء الوباء، وكانت هناك آثار تموج للأسواق العالمية والشركات التي تعتمد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يقول خبراء منظمة الصحة العالمية إنهم لم يروا نفس الزيادة السريعة في الحالات في المقاطعات خارج هوبي، أو في الأراضي الصينية من هونج كونج وماكاو التي تضررت بشدة من السارس.

متحدثًا في جنيف، حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في وقت سابق من أن "الأرقام قد ترتفع مرة أخرى".
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ووهان تفتتح مستشفى آخر مؤقت لمكافحة الفيروس وهان الفيروس التاجي

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