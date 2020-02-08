"الإسكان": بدء تسليم 624 وحدة سكنية بـ"دار مصر"بالقاهرة الجديدة





صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهازمدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين الموافق 10 فبراير الجارى فى تسليم دفعه جديدة من وحدات مشروع دار مصر بالمرحلة الأولى بعدد 624 وحدة سكنية (26عمارة) كاملة التشطيب والمرافق كود "111"، بمنطقة شمال القرنفل.





وقال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام(193 - 207 - 209 – 430 – 431 - 432 -433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 439 - 440 - 441 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 423 - 424 425 - 428 – 429)، مضيفاً أنه على المواطن التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى خلف "الداون تاون"لإنهاء إجراءات البنك، والتوجه بعد ذلك لجهاز التجمع الأول بخطاب البنك (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول)، لتسجيل البيانات علي الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.







