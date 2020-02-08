التربية والتعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن تأجيل الدراسة 2020

تأجيل الدراسة 2020.. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس الجمعة الموافق الـ7 من فبراير 2020، بينًا رسميًا، يوضح حقيقة ما يتم تداوله بشأن تأجيل الدراسة.





حقيقة تأجيل الدراسة 2020





ونفى الوزراء ما يتم تداوله بشأن تأجيل الدراسة 2020 في المدارس والجامعاتات لمدة أسبوعين، لأسباب تتعلق بفيروس كورونا الذي يؤرق دول شرق آسيا، وانتشر في بعض الدول العربية والعالمية.





تواصل الوزارات





وتواصل مجلس الوزراء مع وزارتي التربي والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لمعرفة أسباب انتشار الشائعة، والذين أكدوا على أنه لم يخرج أي قرار بشأن تأجيل الدراسة 2020.





بداية الدراسة 2020





وأعلنت التربية والتعليم عن بداية الدراسة في موعدها، ولا نية لتأجيهلا، لعدم وجود ما يمنع من بدء العملية التعليمية، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.





الإجراءات الوقائية





وشددت الوزارتان على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس "كورونا"، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب في المدارس والجامعات، وهذا ما لا يستعدي تأجيل الدراسة 2020 في ظل التواصل والتعاون بين الهيئات المعنية في الدولة.







