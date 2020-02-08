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تقرير: أردوغان وتميم كثفوا جهودهم لنشر الإرهاب في ليبيا

السبت 08/فبراير/2020 - 10:32 ص
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أردوغان وتميم
أردوغان وتميم
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قالت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، إن كل من أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحرصان على تنفيذ خطط فوضوية في المنطقة العربية.

 

وأضافت الوكالة، في تقرير نشرته بعنوان "تفاصيل إرسال تركيا للإرهابيين إلى ليبيا": "أردوغان وتميم كثفوا جهودهم هذه الفترة لنشر الإرهاب في ليبيا"، وذلك من خلال دعم الميليشيات الإرهابية بالمال والأسلحة مؤخرا، وهو ما يزيد من معاناة الليبيين بسبب إرهاب أردوغان وتميم.

 

وأشار التقرير إلى أن الأسلحة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا اشترتها أنقرة بأموال الدوحة، وجرت عملية نقل المتطرفين من سوريا إلى ليبيا من خلال شركة "صادات" الأمنية التركية التي يملكها "عدنان تانري فيردي" المقرب من أردوغان.

 

وتابع التقرير أن أمير قطر وعد الرئيس التركي بمواصلة تقديم الدعم المالي، لتنفيذ عملياته في طرابلس، والتأكيد على مساندة ميليشيات حكومة الوفاق بالمال والسلاح.

 

ولفت التقرير إلى أن التمويل القطري بات واضحا فى كل من سوريا وليبيا، مؤكداً أن قطر وتركيا تلعبان دوراً كبيراً فى كافة الدول التى طالها الإرهاب خاصة ليبيا، التى مازالت تعانى من الدعم المستمر من قبل تميم بن حمد وأردوغان لجماعات الإرهاب هناك والميليشيات المسلحة فى طرابلس من أجل عرقلة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

 

وأرسلت تركيا، المرتزقة والمدربين العسكريين من سوريا إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس. 

 

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الكلمات المفتاحية

نشر الارهاب ليبيا تميم تقرير أردوغان

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