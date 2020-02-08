منظمة الصحة العالمية: أكل الثوم ليس علاجًا لفيروس كورونا

قد تبدو بعض منشورات "تويتر" التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية مؤخرًا تصريحات واضحة، ولكن وسط تضليل سريع الانتشار حول فيروس كورونا الجديد، حيث يتعرض الآلاف إن لم يكن ملايين الأشخاص لتحذيرات صحية خاطئة وطرق علاج خاطئة.



ونشرت منظمة الصحة العالمية على حسابها الرسمي على "تويتر" إلى جانب هاشتاج # أعرف الحقائق، "لا يوجد دليل على تفشي المرض الحالي على أن تناول الثوم يحمي الأشخاص من هذا الفيروس". نقلاص عن سي ان بي سي.



تتضمن التنبيهات المزيفة والمنشورات التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدعي في الغالب أنها من منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة الوطنية، اقتراحات وهمية بأن الثوم وزيت السمسم وفيتامين C يمكن أن تقتل هذه السلسلة الخاصة من فيروس كورونا، التي تم تحديدها لأول مرة في مدينة ووهان، في الصين في أواخر ديسمبر.



وأضافت، ليس هناك حتى الآن علاج للفيروس القاتل الذي قتل الآن أكثر من 400 شخص ومرض أكثر من 20.000.



وتحذر منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت أن المرض حالة طوارئ صحية عالمية، من التضليل والأضرار التي يمكن أن تسببها.



وفي ماليزيا، تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص بسبب نشرهم أخبارًا مزيفة حول هذا الفيروس، وأظهر صورة مزيفة للفيروس على مواقع التواصل الإجتماعي، وتمت مشاركة المنشور أكثر من 700 مرة.



ومع ذلك، يشعر الخبراء بالقلق إزاء المعلومات الخاطئة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد يكون من المستحيل التحكم في جميع المحتويات التي يتم مشاركتها مع تزايد الخوف - والهستيريا في الغالب - من المرض.



وقد أبلغت وسائل الإعلام بالفعل عن معلومات خاطئة مشحونة بالعنصرية استهدفت أشخاصًا من الصين، حيث حدثت الغالبية العظمى من الحالات المؤكدة والوفيات.

