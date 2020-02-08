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وزير البترول: توصيل الغاز لـ 110 ألف وحدة سكنية شهريا

السبت 08/فبراير/2020 - 10:31 ص
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طارق الملا
طارق الملا
هدى عبدالرازق
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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن معدل توصيل الغاز للمنازل زاد بدرجة كبيرة عن السنوات الماضية، حيث كان معدل توصيل الغاز لا يتجاوز 600 ألف وحدة سنويا، أما الآن يتم توصيل الغاز لما يزيد عن مليون و200 ألف وحدة سكنية سنويا.

وأشار "الملا"، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه يتم توصيل الغاز لنحو 110 ألف وحدة سكنية شهريا، مؤكدا أنها أرقام غير مسبوقة، حيث يستهدفون الإسراع من تخطيط كل محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير البترول، أن المبادرة الرئاسية لتقسيط تكاليف توصيل الغاز لأول مرة بقسط شهري قيمته 30 جنيه بدون مقدم لمدة 6 سنوات، ساهم في الإسراع في إنجاز المشروع.
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طارف الملا الفجر البترول

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