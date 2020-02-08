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وزير الإنتاج الحربي يناقش مع محافظ الغربية ملفات التعاون

السبت 08/فبراير/2020 - 10:30 ص
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بوابة الفجر
كريم وزيري
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه المهندس أحمد عطا نائب المحافظ، لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة لتطوير المحافظة، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وتم تقديم التهنئة للمحافظ على توليه منصبه الجديد، وذلك في بداية اللقاء، ثم تم استعراض الهيكل التنظيمي والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات، وتم التأكيد على توجيه جميع الإمكانيات المتاحة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة، وعقب ذلك تم استعراض مجالات التعاون القائمة حاليًا بين "الإنتاج الحربي" ومحافظة الغربية، حيث تم الإشارة إلى الموقف التنفيذي للتعاون بين شركة " حلوان للآلات والمعدات " (مصنع 999 الحربي) ومحافظة الغربية حيث تقوم الشركة برفع كفاءة مصنع الأعلاف ومزرعة البيض بمحافظة الغربية، كما تم عرض مخطط التعاون مع محافظة الغربية في مجال تدوير المخلفات حيث تم إعداد دراسة بشأن المعدات المطلوب رفع كفائتها بمصنع تدوير المخلفات، كذلك تم عرض الموقف التنفيذي لمصنع تدوير المخلفات بمدينة المحلة الكبرى ودفرة ضمن مخطط تنفيذ منظومة النظافة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار محافظ الغربية، إلى ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات صناعية وإمكانيات تكنولوجية وخبرات بشرية ومؤسسية تمكنها من تنفيذ المشروعات بالمحافظة طبقًا لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة، مؤكدًا استمرار التعاون بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من المشروعات التي سيتم تنفيذها وذلك من خلال الاعتماد على مكونات وآلات ومعدات محلية ذات جودة عالية وبما يتماشى مع تحقيق خطة المحافظة وسياساتها في إدارة المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية للمحافظة لصالح خدمة المواطنين والعمل علي تطوير المساجد بالمحافظة وتحويل بعض القري إلى قرى ذكية من خلال الاستفادة من خبرات وزارة الإنتاج الحربي في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لتحديد أولويات ومجالات التعاون التي سيتم البدء بها بين الطرفين خاصة في مجال تدوير المخلفات ودراسة إمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربى بديوان عام محافظة الغربية.
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الكلمات المفتاحية

وزير الإنتاج الحربي محافظ الغربية تعاون

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