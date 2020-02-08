سكاي سبورتس تحسم رحيل ميسي عن برشلونة

ينوي ليونيل ميسي صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني عدم الرحيل عن البلوجرانا رغم ما يثار عن رغبته في اللعب بمسابقة الدوري الإنجليزي على خلفية خلافه الأخير مع إريك أبيدال المدير الرياضي للنادي.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن ميسي ينوي الاستمرار مع برشلونة على الرغم من الخلاف الذي دخل فيه مع أبيدال مؤخراً.

وأضافت: "البرغوث لا يرغب في مغادرة البرسا في الصيف المقبل، ومازال مصمماً على استكمال عقده مع النادي على أقل تقدير".

وواصلت سكاي أن النجم الأرجنتيني منفتح على فكرة تمديد عقده مع البرسا، ولكنه ليس في عجلة من أمره، ويفضل القيام بذلك على أساس سنوي، ولكن النادي الكاتالوني يريد تمديد التعاقد لعدة سنوات، ويأمل الدخول في مفاوضات مع والد ووكيل أعمال ليو، خلال الشهور المقبلة.

وشددت الشبكة البريطانية، على أن ليو شعر أنه كقائد للفريق يجب أن يتحدث دفاعاً عن نفسه وزملائه، ويريد التأكيد على أنه لا يريد إشعال النيران في النادي، كما أنه يشعر بانتقادات من الموظفين الداخليين.