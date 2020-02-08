محامية قتيل فيلا نانسي عجرم ترسل تهديدا لوسائل الإعلام





وكتبت محامية قتيل نانسي عجرم، قائلة: " بصفتي احد محامي عائلة محمد الموسى فأنني سأقاضي اي وسيلة اعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر.".





وأوضحت محامية الشاب، أن جثته لم تدفن حتى الآن، ومازلت بثلاجة الموتى لحين الانتهاء من التحقيقات.

أوضحت محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، تهديدا لوسائل الإعلام تحذرهم فيها من استخدام كلم لص كوصف لموكلها الراحل، موضحة أنه ليس لصا وأن هناك مفاجآت عديدة في القضية سوف تعلن عنها خلال الفترة المقبلة.