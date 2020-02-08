السيسي يصل إلى إثيوبيا للمشاركة في القمة الأفريقية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إثيوبيا اليوم السبت، للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن القمة الأفريقية تشهد تسليم السيسي رئاسة الاتحاد، إلى دولة جنوب أفريقيا.



كانت وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت اكتمال استعداداتها لاستضافة قمة الاتحاد الأفريقي، حيث قال جيسلا شاول، مسؤول المراسيم بالوزارة: إن «رؤساء 31 دولة وثلاثة نواب رؤساء، و4 رؤساء وزراء، و7 وزراء خارجية، وسيدات أوليات من 14 دولة، أكدوا مشاركتهم بالقمة».

