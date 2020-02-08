الصين: وفاة مسن ياباني بالمستشفى بسبب التهاب رئوي في ووهان

توفي رجل ياباني مصاب بالتهاب رئوي في مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، اليوم السبت.





وقالت وزارة الخارجية، نقلًا عن السلطات الطبية الصينية:"كان يشتبه في إصابة الرجل في الستينيات من العمر بالفيروس التاجي، ولكن نظرًا لصعوبة تشخيص المرض، كان سبب الوفاة هو الالتهاب الرئوي الفيروسي"، وفقًا لوكالة "رويترز".





من المحتمل أن يكون هذا الرجل هو أول ياباني يتوفى بسبب هذا المرض، كما قال مسؤول بوزارة الخارجية، إن الحكومة لا تعرف أي ياباني مات بسبب وباء فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص في البر الرئيسي للصين وأصاب أكثر من 34000 شخص.





وجاءت الوفاة في ووهان في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الركاب المصابين بالفيروس من سفينة سياحية في الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني إلى 64 اليوم السبت.



