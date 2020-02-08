ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

رزق محمد صلاح منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بمولودته الثانية داخل أحد المستشفيات بإنجلترا وأسماها كيان وقررت الأسرة إقامة عقيقة كبيرة عقب الولادة بين الأقارب والأصدقاء احتفالًا بالعضوة الجديدة في الأسرة بعد المولودة الأولى "مكة".

اسم كيان من الأسماء الغريبة والحديثة على الأسماع فلم تعتد معظمة الأسر العربية على هذا الاسم رغم حروفه راقية على الأذن ومميزة.

ما معنى اسم كيان Kayan

كيان: اسم علم مؤنث عربي الأصل

اسم كيان بالإنجليزية ما يلي: Kayaan. Kayan. Kaiaan. Cayaan. Cayian. Kaaian. Caiaan.

معناه: الفطرة والطبيعة والذات والوجود

صفات الاسم: ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ والأﺻﻞ ﺍﻟﻄﻴﺐ ولا تحب التبرير فيشعر ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ