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كالأميرات.. نورهان شعيب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 08/فبراير/2020 - 10:12 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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خضعت الفنانة نورهان شعيب لجلسة تصوير جديدة تألقت خلالها بفستان نصف كم باللون الأوف وايت، وتركت شعرها مُنسدلاً،كما ارتدت حُلي رقيق في رقتها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.

مشاركة نورهان في مسلسل "قوت القلوب"

وعلى صعيد آخر ، تنتظر نورهان شُعيب حاليًا عرض مسلسلها الجديد "قوت القلوب"، والمسلسل تدور أحداثه في إطار ٤٥ حلقة، وهو بطولة ماجدة زكي،رانيا فريد شوقي،سهرالصايغ،إسلام جمال، فراس سعيد،محمد أنور،إخراج مجدي أبو عميرة.

مشاركة نورهان في "ليالينا"

والجدير بالذكر أنَّ نورهان شعيب تقوم حاليًا بتصوير مسلسلها الجديد "ليالينا"والمسلسل من إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد عبد الفتاح،وهة بطولة غادة عادل،محمد الشقنقيري، ميدو عادل،نهى عابدين، إياد نصار، محمد على رزق، صابرين، هاجر الشرنوبي.
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