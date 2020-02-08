أستاذ علوم سياسية: مصر قدمت صورة لأفريقيا أنها جاذبة للاستثمار



وأشار "بدر الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن مصر عملت على تدعيم التعاون العالمي مع أفريقيا، مضيفا أنه كان هناك اهتمام مصري كبير بالشباب الأفريقي، والارتقاء بمستوى الصحة.



وأكد أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي كان مؤثرا، وانعكس بصورة إيجابية على الوضع الأفريقي العام برجة تفوق ما تحقق السنوات الماضية.



قال الدكتور أكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي شهدت درجة كبيرة من التعاون الأفريقي العالمي، حيث قدمت مصر صورة لأفريقيا وللعالم الخارجي على أنها جاذبة للاستثمار، وبها فرص واعدة.