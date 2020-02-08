Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ علوم سياسية: مصر قدمت صورة لأفريقيا أنها جاذبة للاستثمار

السبت 08/فبراير/2020 - 10:12 ص
Advertisements
أكرام بدر الدين
أكرام بدر الدين
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي شهدت درجة كبيرة من التعاون الأفريقي العالمي، حيث قدمت مصر صورة لأفريقيا وللعالم الخارجي على أنها جاذبة للاستثمار، وبها فرص واعدة.

وأشار "بدر الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن مصر عملت على تدعيم التعاون العالمي مع أفريقيا، مضيفا أنه كان هناك اهتمام مصري كبير بالشباب الأفريقي، والارتقاء بمستوى الصحة.

وأكد أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي كان مؤثرا، وانعكس بصورة إيجابية على الوضع الأفريقي العام برجة تفوق ما تحقق السنوات الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر الفجر افريقيا أكرام بدر الدين

أخبار تهمك

ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 15 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد: أمامنا 48 ساعة على انتهاء موجة عدم الاستقرار

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 12 ساعة

سكاي سبورتس تحسم رحيل ميسي عن برشلونة

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

سفير روندا بالقاهرة: مصر ستعمل على تحرير القارة السمراء اقتصاديًا خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي

دبلوماسي سابق: ليس هناك قلق من إسرائيل على القارة الإفريقية

أستاذ علوم سياسية: التعامل مع الشباب بطريقة صحيحة سيُحدث إنجازات

أستاذ علوم سياسية: ملتقى أسوان خطوة ضمن سعي مصر لزيادة التعاون الإفريقي

أستاذ علوم سياسية: زيارة السيسي إلى واشنطن تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية

"بدر الدين": توقيت زيارة السيسي لواشنطن هام للغاية وتعكس دور مصر المؤثر عالميا (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:31 ص

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

09:37 ص

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status