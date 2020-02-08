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سارة الكندري تعتذر للجمهور على الفيديو الفاضح وتفكر جديا في ارتداء الحجاب

السبت 08/فبراير/2020 - 10:06 ص
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سارة الكندري
سارة الكندري
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اعتذرت عارضة الأزياء الكويتية سارة الكندري للجمهور الكويتي عن الفيديو الفاضح الذي تسبب في حبسها وزوجها أحمد العنزي 4 أيام قبل إخلاء سبيلهما بكفالة 500 دينار، مؤكدة أنها تفكر جديًا في ارتداء الحجاب.

ورغم اعتذار سارة الكندري فإنها أكدت في أول ظهور لها اقتناعها التام بما احتواه الفيديو، ووصفته بـ"العفوي"، مشيرة إلى أنها نشرت الفيديو على مجموعة تضم زملاءها المقربين فقط، لكنها اكتشفت أنه يضم فتيات لا تعرفهن.

وأوضحت سارة الكندري أن الطريقة التي لمسها بها زوجها في المقطع المصور، تراها دائمًا من فاشينيستات أخريات، لكن لا أحد يتكلم إلا عنها، مبينة أنها لم تخالف بذلك قيم وعادات مجتمعها الكويتي.

وأكدت سارة الكندري أن كل المقاطع التي تنشرها وزوجها ليست من غرفة النوم وإنما من غرفة الملابس، ويظهر جيدًا أن الغرفة ليس بها سرير وأن المرآة تظهر أنها غرفة تبديل ملابس.

وعلق أحمد العنزي، زوج سارة الكندري، على الفيديو الفاضح، قائلًا: "إنه من الطبيعي لأي شخص عند سفره أن يودع زوجته ويقبل رأسها، وأن ما انتشر على تطبيق "سناب شات" من منزله انتشر عن غير قصد، وأنه لم يفعله بالشارع ولم يرد الإساءة لأحد".

والد سارة الكندري طالبها بخلع الحجاب وهي صغيرة 
وفي مفاجأة لمتابعيها، قالت سارة الكندري إنها فكرت في ارتداء الحجاب مرة ثانية، موضحة أنها كانت ترتديه مسبقًا في صغرها إلا أن والدها رأى عدم اقتناعها بارتدائه، لذا طلب منها خلعه، إذ كان يؤيد حريتها التامة فيما ترتديه.

وقالت سارة الكندري، عن ملابسها الجريئة، إنها اعتادت ارتداء هذا النوع من الملابس منذ صغرها، خاصة أن والديها لم يعترضا على طريقة لبسها من قبل، وأن والدها عوّدها على أن تلبس بحرية وتفعل كل شيء أمامه ولا تخفي عنه شيئًا.

ووافق سارة الكندري زوجها أحمد العنزي في رأيها حول ارتداء الملابس الجريئة، موضحًا أن اللبس حرية شخصية والعادات والتقاليد لا تمنعه، موضحًا أن ارتداء مثل هذه الأزياء لا يخدش الحياء؛ لأنها لا تظهر شيئًا.

وكانت النيابة العامة في الكويت أفرجت عن سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي، بكفالة 500 دينار، بعد حجزهما 4 أيام على ذمة التحقيقات واتهامهما بمخالفة الآداب العامة وإساءة استعمال الهاتف.

تفاصيل أزمة سارة الكندري وزوجها بسبب الفيديو الفاضح
وظهرت سارة الكندري في المقطع المصور وزوجها يمشط شعرها في أواخر يناير المنصرم، لكن تحقيقات النيابة الكويتية أوضحت أن الزوجين تعمَّدا نشر الفيديو بأسلوب مستفز؛ لإثارة المتابعين حتى يتلقيا انتقادات حادة، ليقوما على إثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين، بحسب مواقع إخبارية.

لكن قبل إلقاء القبض على سارة الكندري وزوجها، ظهرا، في مقطع مصور على حسابها الرسمي، يوضحان فيه أنهما لم يرفعا أية دعاوى قضائية على متابعيهما على "تويتر" و"إنستجرام" الذين سبوهما، إلا على المشاهير منهم.

وقال العنزي زوج سارة الكندري في المقطع المصور: "نحن لم نتقدم بالشكوى ضد أي من أصحاب التعليقات المسيئة لنا، لكن رفعنا دعاوى قضائية على المشاهير الذين سبونا وذمونا"، مشيرًا إلى أنه وزوجته سارة الكندري يتقبلان النقد.
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