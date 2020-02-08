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39 قتيلًا حصيلة ضحايا انهيارين جليديين في تركيا

السبت 08/فبراير/2020 - 10:03 ص
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انهيار جليدي
انهيار جليدي
وكالات
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أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيارين جليديين في شرق تركيا إلى 39 قتيلاً، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء التركية.

                                                          

وقد أفادت الوكالة التركية، بأن أول انهيار جليدي وقع الثلاثاء الماضي، أسفر عن مقتل 5 أشخاص في محافظة وان، المتاخمة لإيران، بينما انهيار جليدي ثانٍ، ظهر أمس الأربعاء، طمر فريق الإنقاذ الذي أرسل لإنقاذ عالقين في منطقة جليدية.

 

وسجلت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، 33 وفاة أمس الأربعاء، وعلقت جهود الإنقاذ خلال الليل.

 

وأعلنت الوكالة انتشال جثة أخرى، يوم الخميس الماضي، بعد استئناف رجال الإنقاذ والشرطة جهود الإغاثة، كما استخدموا الكلاب البوليسية.

 

وبحسب الوكالة، يعتقد أن هناك شخصين مفقودان من بين القتلى 11 من أفراد الشرطة و9 حراس أمن، ورجلي إطفاء.

 

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في وقت متأخر أمس الأربعاء في محافظة وان، إن عدد المصابين بلغ 75 شخصاً.

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الكلمات المفتاحية

تركيا انهيارين جليديين انهيار جليدي

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