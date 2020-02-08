إعلان جديد يؤجل تدريب الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تأجيل موعد مران الفريق اليوم، ليُقام ظهرًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري.



وجاء قرار فايلر، بسبب وجود إحدى شركات الرعاية داخل ملعب التتش بالجزيرة، والتي ستقوم بتصوير حملة إعلانية في وجود اللاعبين قبل المران الجماعي.



وكان الفريق خاض مرانه أمس الجمعة صباحًا، إلا أن الحملة الإعلانية، جعلت السويسري رينيه فايلر، يتخذ قرار بتأخير المران.



ويواصل الأهلي، تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.



وحقق الأهلي فوزًا صعبًا مؤخرًا على حساب بيراميدز سبورت، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي بالجولة السادسة عشر.



وواصل الأهلي، انتصاراته المتتالية بالدوري المصري، حيث تصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بدون أي تعادلات أو هزائم.