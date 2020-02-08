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كارلو أنشيلوتي: ميسي سيبقى في برشلونة

السبت 08/فبراير/2020 - 09:37 ص
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كارلو انشيلوتي
كارلو انشيلوتي
الفجر الرياضي
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تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي عن الأنباء التي تربط مصير ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالرحيل إلى البريمير ليج.

 

وقال أنشيلوتي مدرب إيفرتون في تصريحات له قبل مباراة كريستال بالاس: "سيكون من الرائع للدوري الإنجليزي أن يأتي ميسي ويلعب في إنجلترا، لكنني لا أعتقد أن هذا ممكن".

 

وتابع المدرب المخضرم: "ليونيل ميسي هو أسطورة البارسا وأنا متأكد بأنه سوف ينهي مسيرته هناك".

 

ويلاقي كريستال بالاس نظيره إيفرتون اليوم السبت في افتتاحية الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب جوديسون بارك.

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كارلو انشيلوتي رياضة ايفرتون الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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