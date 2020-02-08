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"الاتحاد الدولي" يدين تهديد ومضايقة الصحفيين بإيران

السبت 08/فبراير/2020 - 09:31 ص
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صحفيين إيرانيين
صحفيين إيرانيين
وكالات
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أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم السبت، بيانًا أدان فيه اقتحام الحرس الثوري الإيراني منازل 6 صحفيين خلال الأيام العشرة الماضية.

 

وحذر الاتحاد، من زيادة الضغط على وسائل الإعلام في إيران، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء الصحفيين قيل لهم إن عليهم أن يكونوا مستعدين لإعطاء توضيحات في الوقت والمكان المحددين، حسبما ذكر موقع "إيران إنترناشيونال".

 

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أنتوني بيلانجر إن "تهديد ومضايقة الصحافيين وسيلة تافهة لإسكات التعليقات العامة من قبل الأنظمة".

 

وأضاف أن "للمواطنين الإيرانيين الحق في أن يحصلوا على الأخبار من الصحافيين المستقلين، وهؤلاء الصحافيون يجب أن يكونوا قادرين على العمل دون خوف من التعرض لهجوم رجال الأمن على منازلهم وسرقة الأدوات التي يحتاجونها".

 

وربط الاتحاد الدولي للصحفيين الضغط المتزايد على وسائل الإعلام وموظفيها في إيران، بالضغط الدولي المتزايد على النظام الإيراني، بسبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ الحرس الثوري الإيراني، في الثامن من يناير الماضي.

 

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الكلمات المفتاحية

صحفيين إيرانيين ايران الصحفيين الاتحاد الدولي

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