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اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

السبت 08/فبراير/2020 - 10:15 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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استشهد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بفريق ليفربول الإنجليزي لعدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 24 من شهر فبراير الجاري في الدوري المصري.


 

وقال محمد فضل في تصريحات تليفزيونية: "تأجيل أي مباراة في الدوري المصري مرفوض لكن هناك تأجيلات تعود إلى قرارات الأمن وليس قرار مجلس الجبلاية وحاليًا لا يوجد أي سبب لتأجيل مباراة القمة".

 

وأضاف فضل: "ندعم الأهلي والزمالك في إفريقيا وليس هناك أي مبرر لتأجيل القمة بدعوى مشاركتهما في البطولة فعندما خسر ليفربول من برشلونة بثلاثية في دوري أبطال أوروبا لم يطلب تأجيل مبارياته في الدوري الإنجليزي.. كرة القدم صناعة ويجب أن تكون القمة في موعدها".

 

ويلعب الزمالك مع الترجي التونسي على السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير ثم مباراة القمة مع الأهلي على السوبر المصري يوم 20 وبعدها لقاء القمة بين القطبين في الدوري يوم 24.


 

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