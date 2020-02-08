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موقع دعم مصر للتموين | “ادخل رقم الموبايل” رابط موقع دعم مصر 2020 tamwin لتسجيل رقم المحمول في البطاقات التموينية

السبت 08/فبراير/2020 - 09:22 ص
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موقع دعم مصر للتموين
موقع دعم مصر للتموين
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موقع دعم مصر للتموين | “ادخل رقم الموبايل” رابط موقع دعم مصر 2020 tamwin لتسجيل رقم المحمول في البطاقات التموينية

موقع دعم مصر للتموين | رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول في البطاقات التموينية 2020 أصبح الآن شيئاً هاماً للكثير من المصريين ، الذين يشتركون في منظومة الدعم، ولديهم بطاقة تموين، وهذا الموقع هو أكثر ما يتم البحث عنه الآن داخل مصر، في محرك البحث جوجل، حيث هيئت وزارة التموين والتجارة الداخلي، موقع دعم مصر، ليتم من خلاله قيام أصحاب بطاقات التموين بتسجيل رقم الموبايل داخل الموقع، ليكون هناك سهولة في الاتصال مع المسؤولين في وزارة التموين، لتسهيل صرف حصتهم في السلع التموينية، ومعرفة كل ماهو جديد في الدعم لأصحاب بطاقة خاصة مع قرب دخول شهر رمضان، وادخال رقم المحمول ضمن بيانات بطاقة التموين ليس اجباري كما وضحت وزارة التموين، ولكنه وسيلة للتواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لحل جميع العوائق التي تقابلهم بشأن السلع التموينية، والمشاكل التي تقابلهم مع التجار، ويؤكد المسؤلين في وزارة التموين علي أهمية تسجيل رقم الجوال لجميع المشتركين في التموين في مصر، لما فيه من فوائد عظيمة لأصحاب البطاقات .

خطوات تسجيل رقم المحمول عبر موقع دعم مصر
أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع دعم مصر للتموين الالكتروني لتسجيل بيانات بطاقات التموين سواء الاسم الثلاثي صحيح و عنوان البيت، وتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين، وأيضا ادخال رقم المحمول سواء رقم الموبايل الشخصي لصاحب بطاقة التموين، أو لأحد أفراد أسرته، وفي حالة تغير رقم التليفون المحمول يمكن تغييره في موقع دعم مصر، لإضافة الرقم الجديد للموبايل، ويمكن أن نشرح لكم الآن بالخطوات طريقة تسجيل رقم المحمول عبر موقع دعم مصر

- أولاً دخول موقع دعم مصر للتموين من هنا
- سيطلب كتابة الرقم الخاص ببطاقة التموين
- ثم يتم تابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين
- سيطلب اختيار المحافظة التابع لها
- اضغط على  كلمة عرض
- بعد دخول الصفحة يقوم بتسجيل رقم التليفون
- كتابة رقم محمول يكون مسجل باسم صاحب بطاقة التموين، أو احد أفراد اسرته المسجلين داخل البطاقة
- عدم تكرار رقم التليفون المحمول في أي بطاقة أخري

حقيقة إيقاف البطاقات التموينية حال عدم تسجيل رقم الهاتف
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في الحكومة المصرية أن الأخبار التي تتردد بشأن  وقف بطاقات التموين في حالة عدم قيام أصحاب بطاقات التموين بإضافة أرقام المحمول، على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي أالفيس بوك وتويتر، غير صحيحة تماما، حيث أكدوا أنه قد تم الاتصال بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي بدورها نفت تماما ما يتم ترديده، وأكدت وزارة التموين أن تسجيل رقم المحمول عبر بوابة دعم مصري ليس اجباري باى حال من الأحوال، وإنما هي خطوة تنصح الوزارة مواطنيها بالحرص علي ادخال رقم الموبايل.

موقع دعم مصر للتموين | “ادخل رقم الموبايل” رابط موقع دعم مصر 2020 tamwin لتسجيل رقم المحمول في البطاقات التموينية

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