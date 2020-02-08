حالة وحيدة تؤجل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 24 من شهر فبراير الجاري يمكن أن تؤجل في حالة واحدة وهي صدور قرار من الجهات الأمنية.

وقال محمد فضل في تصريحات تليفزيونية: "تأجيل أي مباراة في الدوري المصري مرفوض لكن هناك تأجيلات تعود إلى قرارات الأمن وليس قرار مجلس الجبلاية وحاليًا لا يوجد أي سبب لتأجيل مباراة القمة".

وأضاف فضل: "لو أردنا نجاح صناعة الكرة في مصر لابد من انتظام المسابقة وإلا نلعب مباريات الدوري بمجموعتين".

ويلعب الزمالك مع الترجي التونسي على السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير ثم مباراة القمة مع الأهلي على السوبر المصري يوم 20 وبعدها لقاء القمة بين القطبين في الدوري يوم 24.



